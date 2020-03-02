VakıfBank, Moskova'da avantaj peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşılaşacak.

Başkent Moskova'daki Dinamo Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart'tan yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finalde mücadele edecek sarı-siyahlılar, B Grubu'nda oynadığı altı maçın beşini kazandı ve grup lideri olarak son 8 takım arasına kaldı.

Rakibini geçen yıl eledi

Dinamo Moskova ile geçen sezon da CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan sarı-siyahlılar, Moskova'daki karşılaşmayı 3-2 kaybetmesine karşın VakıfBank Spor Sarayı'ndaki rövanşta rakibini 3-0 mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdırmıştı.