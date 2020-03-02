VakıfBank, Moskova'da avantaj peşinde - Son Dakika
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VakıfBank, Moskova'da avantaj peşinde

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19: 00'da deplasmanda karşılaşacak.

VakıfBank, Moskova'da avantaj peşinde, System.String[]

Avrupa'nın en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19: 00'da deplasmanda karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19: 00'da deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finalde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, B Grubu'nda oynadığı altı maçın beşini kazanarak grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. VakıfBank, 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak rövanş öncesi Moskova'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

MOSKOVA'YI GEÇEN SEZON ELEDİ

Dinamo Moskova'yla geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan sarı-siyahlılar, Moskova'daki karşılaşmayı 3-2 kaybetmesine rağmen VakıfBank Spor Sarayı'ndaki rövanşta rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, dört gümüş ve üç de bronz madalya elde etti.

(İHA)

Dinamo Moskova, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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