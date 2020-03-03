VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı - Son Dakika
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VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı

7 saat önce

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 13-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesi avantajı kaptı.

VakıfBank, Moskova'da avantajı kaptı, System.String[]

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı deplasmanda 13-25, 17-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesi avantajı kaptı. Moskova'daki karşılaşma karşılık sayılarla başlarken, setin devamında üstünlüğü tamamen eline alan sarı-siyahlılar, seti 25-13 aldı. VakıfBank, mücadelenin ilk setinde altı blok sayısıyla oynadı.


Maçın MVP'si Ognjenovic


İlk setteki etkili savunma ve hücum performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, seti 25-17 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Dinamo Moskova'ya üçüncü sette de şans tanımayan VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak yarı final için avantajı aldı. VakıfBank'ta süre alan tüm oyuncular sayı üretirken, mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi. Sarı-siyahlılar, çeyrek finalin rövanşında Dinamo Moskova'yı 12 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.


MAÇIN İSTATİSTİĞİ


DİNAMO MOSKOVA-VAKIFBANK: 0-3


SALON: Sports Palace Dinamo


HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Ari Jokelainen (Finlandiya)


DİNAMO MOSKOVA: Scherban 3, Fetisova 5, Goncharova 17, Havelkova 1, Efimova 3, Carlini, Talysheva (L), Krotkova 9, Lyunbushkina


VAKIFBANK: Ognjenovic 7, Gabi 7, Zehra 7, Haak 21, Michelle 9, Milena 9, Gizem (L)


SETLER: 13-25, 17-25, 17-25


SÜRE: 65 dakika (20', 20', 25'

Dinamo Moskova, Moskova, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:04 
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