VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bireysel ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirterek, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik." dedi.

Üstünsalih, "Skype" üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan bireysel ve şirketlere yönelik destek paketleri hakkında bilgi veren Üstünsalih, kimsenin daha önce tecrübe etmediği bir sürecin yaşandığını söyledi.

Üstünsalih, pandeminin ilk gününden itibaren önlemler alarak, hızla sürece adapte olduklarını belirtti.

Güçlü alt yapıları, tüm bankacılık işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilmek için tam donanıma sahip olduklarını anlatan Üstünsalih, "İhtiyaca göre alt yapımızı daha da güçlendirme çalışmalarımız her gün, her saat devam ediyor. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi tek önceliğimiz müşterilerimiz. İşlemlerini hızlı ve güvenli kanallar üzerinden gerçekleştirsin, evden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını çözebilsin diye tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Milletçe en önemli gündemimiz toplum sağlığımızı koruyabilmek. Bireyselden ticariye kadar, tüm kesimler rahat olsun. Bu dönemde herkes rahatlıkla finansmana erişmeye devam edecek. Milletimizi darda bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Türkiye ekonomisini de sağlam tutabilmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğinde 3 kamu bankası olarak "İstikrar Kalkanı Paketi"ni açıkladıklarını hatırlattı.

Ülkede çarkların dönmesini, iş dünyasının sıkıntı çekmemesini ve hayatın devam etmesini istediklerini söyleyen Üstünsalih, hiçbir şekilde sektör ayrımı yapmadan, ihtiyacı olan tüm işletmelere destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Üstünsalih, istihdamın devamlılığının, odak noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Hiçbir vatandaşın işini kaybetmesine, hiçbir işletmenin de işçi çıkarmak zorunda kalmasına razı olamayacaklarını ifade eden Üstünsalih, bunun önüne geçebilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

"Düşük gelirli vatandaşlarımıza sunduğumuz kredimizin faiz oranı yüzde 0,49"

Abdi Salih Üstünsalih, VakıfBank'ın bu süreçte canla başla çalışmaya, müşterilerinin yanındaki güç olmaya devam ettiğini ve ilk etapta 9 maddelik destek paketini devreye aldıklarını söyledi.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, 3 kamu bankası olarak, "İşe Devam Kredi Desteği"ni açıkladıklarını anımsatan Üstünsalih, salgından ekonomik açıdan olumsuz etkilenen tüm firmaların başvurabildiği İşe Devam Kredi Desteği Paketi'nde tek şartlarının şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları olduğunu belirtti.

Üstünsalih, bu paketle, firmalara 3 aylık maaş gideri kadar, ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeyle kredi sunduklarını ifade etti.

Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinin de sağlanabildiğini bildiren Üstünsalih, bu kredinin yıllık faiz oranının yüzde 7,5 olduğunu söyledi.

Üstünsalih, şöyle devam etti:

"İşletmelerimiz için bir diğer desteğimiz de çek ödemeleri konusunda. 30 Haziran'a kadar keşide edilmiş çeklerin ödemesi için Hazine destekli KGF kefaleti ile üç ay ödemesiz, 12 ay vadeli, yıllık yüzde 9,5 faiz oranıyla Çek Ödeme Desteği sunuyoruz. İş dünyasının yanı sıra çiftçilerimizin de her zamanki gibi yanındaki güç oluyoruz. 51 bin çiftçimizin kullandığı 'Tarım Kart' limitlerimizi de, çiftçi başına 2 bin liradan az olmamak üzere yüzde 25 oranında artırdık.

Tüm vatandaşlarımız da bu zor günlerde rahat bir nefes alsın diye, 3 kamu bankası ortak olarak Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi Paketini açıkladık. Düşük gelirli vatandaşlarımıza 10 bin liraya kadar kredi kullandırımına başladık. Aylık hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara ilk 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeyle düşük faizlerle temel ihtiyaç desteği sunuyoruz. Bu kredimizin faiz oranı yüzde 0,49. Buradaki amacımız ise bu sıkıntılı günlerden vatandaşlarımızla birlikte en az şekilde etkilenerek atlatabilmek."

Müşterilerin kredi ve kredi kartı taksitleri ötelendi

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, kredi kartları tarafında da destekleri devreye aldıklarını ve bireysel müşterilerin kredi ve kredi kartı borçlarını üç ay süreyle ertelediklerini söyledi.

Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını ertelediklerini belirten Üstünsalih, taksit ötelemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Toplam olarak baktığımızda; bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin, toplam 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerinin erteleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. 21 bin Banko Çek müşterimize 6,5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. Bugün itibarıyla yine, 66 bin KOBİ ve ticari müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 191 milyon lira tutarında artırdık. Bir süre önce çıkardığımız SKY Limit ürünümüzle müşteri bazında limitler tanımladık. Müşterilerimiz bu limitleri diledikleri gibi kullanabiliyor."

Üstünsalih, en kıymetli varlıklar olan büyükleri de bu zor süreçte yalnız bırakmadıklarını belirtti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerin emekli maaşlarını da, mülkü idarece yetkilendirilen kişiler aracılığıyla evlerinde ödediklerini ifade eden Üstünsalih, 65 yaş altındaki emeklilerin ise maaşlarını ve promosyonlarını ATM'lerden çekebildiklerini söyledi.

"Salgın döneminde dijital kanallarımız yoğun ilgi gördü"

Abdi Serdar Üstünsalih, salgınla mücadele sürecinde VakıfBank'ın dijital kanalları kullanımlarının değişimine ilişkin olarak dijital ürün ve hizmetlerle, güçlü alt yapılarıyla zorlu durumlara hazır olduklarını ifade etti.

Bu zamana kadar "Sorun küresel, çözüm ulusal, işlemlerinizi dijital olarak yapın, şubelerde kalabalığa maruz kalmayın" dediklerini belirten Üstünsalih, bunu da müşterisini dinleyen, talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, geleceğe, dijitale yatırım yapan bir banka olmanın kararlılığıyla ifade ettiklerini söyledi.

Üstünsalih, dijital bankacılık dışında alternatif kanalları kullanan müşterilere de kolaylıklar sağladığını, salgın önlemleri başlar başlamaz, ATM'lerden günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükselttiklerini, para yatırma sınırı ve dijital kanallarda havale ve EFT masraflarını kaldırdıklarını anlattı.

Temassız özelliğini kullanan müşteriler için limitleri 120 liradan 250 liraya yükselttiklerini hatırlatan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Kullanımdaki kartlarımızın yüzde 40'tan fazlasıyla temassız ödeme yapılabiliyor. Bugün bir VakıfBank müşterisi, dijital kanallarımızdan her türlü kredi, kredi kartı öteleme ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilir, süreçleri yine bu kanallardan takip edip, başvurularınızı sonuçlandırabilir. O yüzden diyoruz ki; 'Sen yeter ki evde kal, biz de işlemler dijital.' Salgın döneminde dijital kanallarımız da yoğun ilgi gördü. Mart ayında bu kanallardaki işlem sayısı ve işlem hacminde önemli artışlar yaşandı. Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında Şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,30 oranında artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı. Çağrılarımız karşılık buldu, ATM üzerinden nakit para çekimleri de yine bu dönemde yüzde 10 azaldı."

"Müşterilerimizi zorda bırakmamız söz konusu dahi olamaz"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şirketlerden ve bireysel müşterilerden 'bankalar erteleme ve yeni kullandırım konusunda zorluk çıkarıyor, isteksizler' şikayetler geliyor. Böyle durumlar söz konusu mu?" sorusu üzerine VakıfBank olarak her zaman müşterilere kolaylık sağlayan bir banka olduklarını söyledi.

"Hele böylesine dayanışma gerektiren bir süreçte, müşterilerimizi zorda bırakmamız söz konusu dahi olamaz. Aksine süreci daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz." diyen Üstünsalih, şunları kaydetti:

"KOBİ, ticari ya da bireysel, ekonomik açıdan sıkıntıya düşen herkese her türlü desteği veriyoruz. Süreçleri kolaylaştırıyoruz ve hızla çözüm sunuyoruz. Çünkü hem iş dünyasının hem de vatandaşlarımızın bu süreçten en az hasarla çıkması için çabalıyoruz. Bugüne kadar ki başvuru sayısı ve toplam ötelediğimiz rakamlara bakıldığında da bu taleplerin tamamına yakınının gerçekleştiği zaten görülüyor. Milletimiz bilsin ki VakıfBank Ailesi her zaman yanlarındadır. Bu salgını 83 milyon omuz omuza vererek, el birliğiyle atlatacağız. Sonrasında ülkemizi güneşli günlerin beklediğine yürekten inanıyorum."

Abdi Salih Üstünsalih, salgının dünyada ve Türkiye'de uzama olasılığına karşı B ve C planlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"VakıfBank olarak 65 yıllık köklü tarihimizden aldığımız güçle, gelişmiş teknolojik alt yapımız, ürün ve hizmetlerimiz ile gece gündüz demeden canla başla çalışan 20 bin çalışma arkadaşımızla, salgınla mücadelenin ekonomi cephesinde sonuna kadar savaşmaya kararlıyız. Milletimiz ve iş dünyamız rahat olsun; Türkiye'nin dördüncü büyük bankası olarak bu zor günleri aşmak için sabra da, inanca da güce de muktediriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak liderliğinde, devletimizin ve milletimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."

