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VakıfBank, n11.com ve Mastercard kredi kullanımını kolaylaştırmak için iş birliği yaptı - Son Dakika

VakıfBank, n11.com ve Mastercard kredi kullanımını kolaylaştırmak için iş birliği yaptı

01.06.2021 11:07
VakıfBank, n11.com ve Mastercard kredi kullanımını kolaylaştırmak için iş birliği yaptı, System.String[]

VakıfBank, n11.com ve Mastercard iş birliği ile, online platformda kredi ile alışveriş yapmak isteyenler için anında dijital ihtiyaç kredisi alarak ya da anında dijital taksitli ek hesap seçeneğiyle ödeme yapma imkanını başlattı.

VakıfBank, n11.com ve Mastercard iş birliği ile, online platformda kredi ile alışveriş yapmak isteyenler için anında dijital ihtiyaç kredisi alarak ya da anında dijital taksitli ek hesap seçeneğiyle ödeme yapma imkanını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank, online alışverişte kredi kullanımını kolaylaştırmak üzere n11.com ve Mastercard ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan anlaşmayla VakıfBank'ta kredi limiti olan müşteriler, Mastercard anlaşması olan üye işyerlerinin e-ticaret sayfasından yaptıkları alışverişlerini, üye işyerinin ödeme sayfasında kendilerine sunulan kredi veya taksitli ek hesapları ile ödeyebiliyor.

Mastercard'ın dünyada ilk defa bu projeyle sunduğu özel teknoloji ile işlemler, VakıfBank ile Masterpass arasında kurulan bir ağ aracılığıyla güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Sepetteki ürünün özelliğine göre taksit sayısı değişmekle birlikte VakıfBank müşterilerine 36 aya varan vade imkanı sağlanıyor. Taksitli ek hesapta ise maksimum 12 aya kadar vade sunuluyor.

Uygulamadan yararlanmak için sepet tutarının en az 750 TL, en fazla 30 bin TL olması gerekiyor. Taksitli ek hesapta en az 200 TL'den başlayarak kişinin mevcut ek hesap limiti kadar kredi kullanılabiliyor.

Anında dijital krediden hayat sigortası ve kredi tahsis ücreti alınmayan uygulama www.n11.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Bankadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler, kredi ya da bank kartları olmasa dahi, kredili ve taksitli alışveriş yapabiliyor. Ürüne göre değişen farklı taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor. Tüketici, kredi kartı, kredi, ek hesap ürünlerinde kendilerine sunulan limitleri görüp, seçimi doğrultusunda limit ve finansal ürün tercihini yapıyor. Böylece yetersiz limit problemleri yaşamıyor. İhtiyacı anında Vakıfbank birden fazla ürün ile tüketiciye destek oluyor. Tüketiciler bütün bu ayrıcalıklı hizmetlere başvuru formu doldurmadan, başka bir web sitesine gitmeksizin, teker teker kişisel bilgilerini girmesine gerek kalmaksızın erişebiliyor. Tek tıkla kredi talebinde bulunurken banka değerlendirmesi de eşzamanlı olarak gerçekleşiyor.

Mastercard'ın kart saklama çözümü Masterpass sayesinde tüketicilerin bilgileri, alışverişleri sırasında Mastercard güvencesiyle bankaya iletiliyor, saniyeler içinde banka o kullanıcıya uygun gördüğü kredi miktarını ve taksit seçeneklerini sunuyor. Nihai tüketiciye yönelik kurgulanan bu çözüm, banka kartlarına online alışveriş sırasında kazandırdığı taksitlendirme seçeneği ile de bir ilk olma özelliğini taşıyor."

"Mastercard ve n11.com iş birliğimiz ile yine bir ilke daha imza atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, dijital yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Çelebi, "Mastercard ve n11.com iş birliğimiz ile yine bir ilke daha imza atıyoruz. Masterpass'la kurduğumuz ağ ile kredilendirme sürecini alışveriş yapılan anlaşmalı sitenin ödeme ekranında gerçekleştirebiliyoruz. Müşteriyi kendi sayfamıza yönlendirmiyoruz. Tüm ödeme ve kredilendirme süreci, e-ticaret sayfasındaki ödeme ekranında tamamlanıyor. Müşteri alışverişini yaparken Banka ekranına yönlendirilmeden kısa süre içerisinde kredi ile finansman ihtiyacını karşılıyor. Bu teknik bir konu gibi görünse de hız açısından hem bize hem de müşterilerimize kolaylık sağlayan bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bankası, Mastercard, Kredi, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank, n11.com ve Mastercard kredi kullanımını kolaylaştırmak için iş birliği yaptı - Son Dakika Ekonomi


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