VakıfBank, namağlup çeyrek finalde
39 dakika önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini 28 maça çıkarttı. VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi ise 1 Mart Cuma günü Lüksemburg'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselmeyi başaran sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk setini 25-10 almayı başardı. VakıfBank, bu sette rakibine blok ve servis sayısı şansı tanımadı. İkinci sette de hücumda etkinliğini sürdüren sarı-siyahlılar, beş blok sayısıyla oynadığı seti 25-18 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette de Fransız rakibine geri dönüş şansı vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16, maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 28 maça çıkardı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın genç pasörü Cansu Özbay aldı. Özbay'a ödülünü VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan takdim etti. VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi ise 1 Mart Cuma günü Lüksemburg'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:38 Kaynak: Bültenler
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