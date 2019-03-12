Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Rusya Deplasmanında

Vakıfbank, Rusya Deplasmanında

1 saat önce

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Vakıfbank, Rusya Deplasmanında, System.String[]
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Dinamo Moskova, Rusya Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbulspor Fatih Tekke ile Yollarını Ayırdı Yönetim'den Ersun Yanal'a Berke Tepkisi

3,5 Yıl Önce Arda Yüzünden Olmamıştı! Şimdi İlkay Barcelona Yolunda NBA'de Cedi'den Raptors Potasına 19 Sayı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:33:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Rusya Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]