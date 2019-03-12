Vakıfbank, Rusya Deplasmanında
1 saat önce
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Rusya
temsilcisi Dinamo Moskova
ile karşılaşacak.
Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart Çarşamba
günü İstanbul
'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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