VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ilk ayağını namağlup tamamladı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci ayak karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya 'da oynayacak.

Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.

Türkiye 'yi 2021 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde temsil eden VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan 'ın VC Maritza Plovdiv takımını 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk ayak karşılaşmalarını namağlup zirvede tamamladı.

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