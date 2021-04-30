VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde rekor için sahada

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye kazandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında yarın İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanması halinde 5. şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele yarın TSİ 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde bulunan AGSM Forum'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, 9. finalinde galibiyete uzanarak 5. kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor.

HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATINDA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM OLMAK

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden VakıfBank, bu maçlarda toplam 29 set aldı. Avrupa'nın bir numaralı kupasında bugüne kadar çıktığı 215 karşılaşmada 159 galibiyet elde eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla Volley Bergamo ile birlikte bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi. Sarı-siyahlı ekip, Imoco Volley Conegliano karşısında galibiyete uzanıp kupayı kazanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 3 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım konumunda.

SON 11 SEZONDAKİ 7. FİNAL

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonun 10'unda son 4'te yer aldı. Son 4'te yer aldığı her sezon kürsüye çıkmayı başaran ve bu süreçte 7 kez finale yükselen sarı-siyahlılar, İtalyan rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanması halinde toplamda 5. şampiyonluğunu elde edecek.

VakıfBank'ın Şampiyonlar Ligi karnesi şu şekilde:

1998 - Şampiyon Kulüpler Kupası - İkincilik

1999 - Şampiyon Kulüpler Kupası - İkincilik

2006 - Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

2011 - Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2013 - Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2014 - Şampiyonlar Ligi - İkincilik

2015 - Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük

2016 - Şampiyonlar Ligi - İkincilik

2017 - Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2018 - Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk

2019 - Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük

2020 - Şampiyonlar Ligi - Pandemi nedeniyle yarı finalde turnuva iptal edildi

2021 - Şampiyonlar Ligi - Final

(İHA)