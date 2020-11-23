VakıfBank'ın 2021 CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor - Son Dakika

VakıfBank'ın 2021 CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

23.11.2020 11:10
VakıfBank'ın 2021 CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesine yarın başlayacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesine yarın başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilecek organizasyondaki ilk maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz ile karşı karşıya gelecek.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasını ise 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da Fransa ekibi ASPTT Mulhouse VB ile oynayacak. Avrupa'nın en büyük kupasında üst üste sekiz, toplamda da 11 kez yarı final oynayan sarı-siyahlılar, üçüncü maçını ise 26 Kasım Perşembe günü TSİ 21.30'da Bulgaristan temsilcisi VC Maritza Plovdiv'le yapacak.

Bu kupayı 4 kez kazanan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 205 maçın 150'sinden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekip, C Grubu ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.

Guidetti: "Kazanabileceğimiz kadar maç kazanacağız"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeniden CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon turnuvayı tamamlayamadığımız için çok üzülmüştük. Şu anda takım olarak kendimizi hazır hissediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Salgından dolayı uzun zamandır yabancı bir takımla karşılaşmadıklarını hatırlatan Guidetti, "Biz her zaman rekabete hazırız. İkinci etaba kadar neler olacağını bilemeyiz. Bu yüzden ilk etapta kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank takım kaptanı Melis Gürkaynak ise salgın nedeniyle alışık oldukları sistemden daha farklı bir şekilde grup maçlarını oynayacaklarını vurgulayarak, "Yoğun bir tempoda lig maçlarını oynarken, üst üste oynayacağımız bu periyot kolay olmayacak. Ama hedefimiz, ilk ayak olarak değerlendirebileceğimiz bu üç maçı kazanıp, diğer ayak için avantaj sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank'ın 2021 CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

CEV Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Bulgaristan, Polonya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBank'ın 2021 CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor - Son Dakika Spor


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