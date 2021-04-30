VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak - Son Dakika

VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak

30.04.2021 13:24
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak, System.String[]

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında yarın saat 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında yarın saat 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanması halinde 5'inci şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, yarın 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde bulunan AGSM Forum'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı-siyahlı ekip, 9'uncu finalinde galibiyete uzanarak 5'inci kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor.

HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATINDA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM OLMAKCEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden VakıfBank, bu maçlarda toplam 29 set aldı. Avrupa'nın bir numaralı kupasında bugüne kadar çıktığı 215 karşılaşmada 159 galibiyet elde eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla Volley Bergamo ile birlikte bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi. Sarı siyahlı ekip, Imoco Volley Conegliano karşısında galibiyete uzanıp kupayı kazanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 3 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım konumunda.SON 11 SEZONDAKİ 7'NCİ FİNALVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonun 10'unda son 4'te yer aldı. Son 4'te yer aldığı her sezon kürsüye çıkmayı başaran ve bu süreçte 7 kez finale yükselen sarı siyahlılar, İtalyan rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanması halinde toplamda 5'inci şampiyonluğunu elde edecek.VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ1998    Şampiyon Kulüpler Kupası - İkincilik1999    Şampiyon Kulüpler Kupası - İkincilik2006    Şampiyonlar Ligi - Yarı Final2011    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2013    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2014    Şampiyonlar Ligi - İkincilik2015    Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük2016    Şampiyonlar Ligi - İkincilik2017    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2018    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2019    Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük2020    Şampiyonlar Ligi - Pandemi nedeniyle yarı finalde turnuva iptal edilmiştir.2021    Şampiyonlar Ligi - Final

VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak

Şampiyonlar Ligi, voleybol, Türkiye, İtalyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda         
14:52
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü         
14:23
Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı         
14:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum         
13:56
İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor         
13:00
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti         
11:55
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı         
02:43
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 15:04:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement