VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında yarın saat 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanması halinde 5'inci şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, yarın 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde bulunan AGSM Forum'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı-siyahlı ekip, 9'uncu finalinde galibiyete uzanarak 5'inci kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor.