VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u 23-25, 17-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak ilk maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz'u 23-25, 17-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yle karşı karşıya gelecek. Salon: Kolodruma Hakemler: Roy Goren (İsrail), Andrea Puecher (İtalya) Lodz: Lazovic, Alagierska, Zaroslinska, Wojcik, Ninkovic, Bongaerts, Strasz (L), Saad (L), Pasznik, Kalandadze VakıfBank: Maja, Gabi, Milena, Haak, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gözde, Cansu, Tuğba Setler: 23-25, 17-25, 22-25 Süre: 77 dakika (30', 22', 25') - İSTANBUL

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