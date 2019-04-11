Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

29 dakika önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, yarı final rövanş maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına yenilerek turnuvaya veda etti.

Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, yarı final rövanş maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına yenilerek turnuvaya veda etti.

İtalya'nın Novara şehrindeki Pala Igor'da oynanan mücadeleyi 23-25, 20-25, 25-15 ve 21-25'lik setlerle 3-1 kazanan VakıfBank, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Ardından oynanan altın seti 16-14'lük skorla kaybeden Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Salon: Pala Igor

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Igor Gorgonzolo Novara: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini, Sansonna (L) (Camera, Nizetich, Zannoni)

VakıfBank: Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra, Gizem (L) (Ayça, Buket, Di Iulio, Ebrar)

Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25

Altın set: 16-14

Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:10 Kaynak: İHA
İtalya, Spor
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