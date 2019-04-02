Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl" Sergisi

Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl" Sergisi

14 dakika önce

VakıfBank, kuruluşunun 65. senesinde, yıllar içerisinde temin edilmiş resimlerden derlenen bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.

Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl
VakıfBank, kuruluşunun 65. senesinde, yıllar içerisinde temin edilmiş resimlerden derlenen bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.

Küratörlüğünü Yiğit Altıparmakoğulları'nın yaptığı "VakıfBank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl" sergisinde 36 eser yer alacak.

Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Sarnıç Galeriler Salonu'nda açılacak.

Abidin Dino ile İbrahim Safi gibi Türk resim tarihinin önemli ressamlarının eserlerine ev sahipliği yapacak serginin açılışı 11 Nisan'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:07 Kaynak: AA

Abidin Dino, Sarnıç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tophane, Güncel
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