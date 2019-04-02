Vakıfbank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl" Sergisi
14 dakika önce
VakıfBank, kuruluşunun 65. senesinde, yıllar içerisinde temin edilmiş resimlerden derlenen bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.
VakıfBank, kuruluşunun 65. senesinde, yıllar içerisinde temin edilmiş resimlerden derlenen bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak.
Küratörlüğünü Yiğit Altıparmakoğulları'nın yaptığı "VakıfBank Sanat Koleksiyonu 65. Yıl" sergisinde 36 eser yer alacak.
Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Sarnıç Galeriler Salonu'nda açılacak.
Abidin Dino ile İbrahim Safi gibi Türk resim tarihinin önemli ressamlarının eserlerine ev sahipliği yapacak serginin açılışı 11 Nisan'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:07 Kaynak: AA
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