Son Dakika Haberleri: VakıfBank set vermeden kazandı
Son Dakika Spor VakıfBank set vermeden kazandı

VakıfBank set vermeden kazandı

7 saat önce

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-12, 25-20 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank set vermeden kazandı, System.String[]

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-12, 25-20 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Guidetti, VakıfBank'taki 500'üncü maçına çıktı


Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşması aynı zamanda VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin sarı-siyahlılar'ın başında çıktığı 500'üncü maç oldu. 7 Mayıs 2008 günü VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Guidetti, bugüne kadar takımının başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet elde ederken, 18 kupa kazandı. İtalyan başantrenör, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca görev aldığı dönemde sarı-siyahlılar, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak dünya rekoru kırdı.


Salon: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı


Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut


VakıfBank: Zehra, Cansu, Meliha, Melis, Gözde, Ebrar, Pınar (L)


Beylikdüzü: Tuğçe, Selime, Bahar, Elçin, Merve, Deniz, Buse (L), Simay, Buse


Setler: 25-12, 25-20, 25-11


Süre: 66 dakika (21', 24', 21') - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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