VakıfBank set vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları 'nı 29-27, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

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