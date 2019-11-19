Son Dakika Haberleri: VakıfBank Sky Limit'le sınırları müşteri belirleyecek
Son Dakika Ekonomi VakıfBank Sky Limit'le sınırları müşteri belirleyecek - Son Dakika Ekonomi

VakıfBank Sky Limit'le sınırları müşteri belirleyecek

6 saat önce

VakıfBank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor.

VakıfBank Sky Limit'le sınırları müşteri belirleyecek, System.String[]

VakıfBank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank müşterilerinin her türlü kredi ihtiyacı, self servis bankacılıkla online olarak karşılanıyor. SKY Limit sahipleri kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine diledikleri gibi dağıtarak değerlendirme avantajına da sahip oluyor. SKY Limit, VakıfBank Mobil ya da şube aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Kısa süre önce devreye aldığımız 'VBanko Çek'in ardından geliştirdiğimiz SKY Limit ile Türkiye ekonomisine güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Yeni ürün ile ertelenen ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte piyasalara bir hareketlilik geleceğine de vurgu yapan Üstünsalih, "Bu vizyonla geliştirdiğimiz SKY Limit ürünümüzden geliri ve skoru belirli, geniş bir kesim yararlanabiliyor. Müşterilerimize, limitinizi biz verelim siz kredinizi yönetin. Sizin için 'SKY Limit, daima hazır' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üstünsalih, aylık geliri belirli bir tutarın üzerindeki müşterilere çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"SKY Limit'in en az yüzde 10'luk dilimini müşterimizin Ek Hesap limiti olarak tanımlıyoruz. Örneğin, SKY Limit'i 500 bin TL olan müşteri için en az 50 bin TL Ek Hesap limiti ayrılırken geri kalan 450 bin TL'lik dilim, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi olarak kullandırılabiliyor. SKY Limit ihtiyaç Kredisi'nde 3 aydan 60 aya kadar vade imkanı sunulurken, piyasa koşullarına göre uygun, yüzde 1,17 gibi bir faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca müşterilerimize, kredi geri ödeme dönemi için de özel seçenekler ve esneklik sağlıyoruz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semih Şentürk villasını satıyor! İstenen rakam 19 milyon TL
Apple'ın açığını bulan genç, 300 TL ile ödüllendirilince hayal kırıklığına uğradı 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşinin torunlarına işkence iddiası ortalık karıştırdı Fenerbahçe borsada kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:03:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VakıfBank Sky Limit'le sınırları müşteri belirleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]