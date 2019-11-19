VakıfBank Sky Limit'le sınırları müşteri belirleyecek

VakıfBank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank müşterilerinin her türlü kredi ihtiyacı, self servis bankacılıkla online olarak karşılanıyor. SKY Limit sahipleri kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine diledikleri gibi dağıtarak değerlendirme avantajına da sahip oluyor. SKY Limit, VakıfBank Mobil ya da şube aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Kısa süre önce devreye aldığımız 'VBanko Çek'in ardından geliştirdiğimiz SKY Limit ile Türkiye ekonomisine güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Yeni ürün ile ertelenen ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte piyasalara bir hareketlilik geleceğine de vurgu yapan Üstünsalih, "Bu vizyonla geliştirdiğimiz SKY Limit ürünümüzden geliri ve skoru belirli, geniş bir kesim yararlanabiliyor. Müşterilerimize, limitinizi biz verelim siz kredinizi yönetin. Sizin için 'SKY Limit, daima hazır' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üstünsalih, aylık geliri belirli bir tutarın üzerindeki müşterilere çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"SKY Limit'in en az yüzde 10'luk dilimini müşterimizin Ek Hesap limiti olarak tanımlıyoruz. Örneğin, SKY Limit'i 500 bin TL olan müşteri için en az 50 bin TL Ek Hesap limiti ayrılırken geri kalan 450 bin TL'lik dilim, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi olarak kullandırılabiliyor. SKY Limit ihtiyaç Kredisi'nde 3 aydan 60 aya kadar vade imkanı sunulurken, piyasa koşullarına göre uygun, yüzde 1,17 gibi bir faiz oranı uygulanıyor. Ayrıca müşterilerimize, kredi geri ödeme dönemi için de özel seçenekler ve esneklik sağlıyoruz."