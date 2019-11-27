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VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik Maribor'u deplasmanda 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü, System.String[]

Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik Maribor'u deplasmanda 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Sportna Dvorana Ljudski Vrt Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan sarı-siyahlılar, rakibine servis ve blok sayısı imkanı tanımadığı ilk seti 25-13 almayı başardı.


Maçın MVP'si Isabelle Haak


Hücumdaki etkili performansını ikinci sette de sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-17 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Maribor'un geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-14, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18: 00'de deplasmanda karşılaşacak.


SALON: Sportna Dvorana Ljudski Vrt


HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)


MARİBOR: Stoljiljkovic, Sobocan 9, Bracko 4, Kosenina 6, Lorber, 9 Pintar 7, Pahor (L), Milosic


VAKIFBANK: Gabi 7, Zehra 7, Haak 19, Meliha 5, Milena 7, Maja 5, Gizem (L), Cansu 1, Gözde 1, Ebrar 9


SETLER: 13-25, 17-25, 14-25


SÜRE: 61 dakika (21', 21', 19')


Slovenya, Maribor, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:08 
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