SPOR VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğiz - Son Dakika
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SPOR VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğiz

06.04.2022 21:23

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğizAta SELÇUK - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup...

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğiz

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sete taşıdığı müsabakanın altın setinde rakibini 15-11 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Ferkan Merdan, "Gerçekten zorlu ve güzel bir oyun ortaya koydular. Tabii yarı finalde iki Türk takımının karşılaşması da böylesi bir kupada kadın voleybolunun geldiği noktayı da gösteriyor. Bizler takımımıza, ekibimize çok inanıyoruz. Böylesine bir atmosferde profesyonelce oyunlarını oynadılar. Sezonun başında kulüp başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih'in '35'inci sezonumuzda 5 kupaya talibiz' diye bir hedefi vardı. İnşallah Slovenya'da rakibi de yenerek kupayı Türkiye'ye getireceğiz.

SPOR VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğiz
SPOR VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğiz
SPOR VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Merdan: Kupayı Türkiye'ye getireceğiz

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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