Son Dakika Haberleri: VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı
Son Dakika Güncel VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı

VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı

1 saat önce

VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı, System.String[]

VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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