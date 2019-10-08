VakıfBank Spor Kulübü çalışanları Bursa'da kaza yaptı

VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.