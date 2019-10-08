Son Dakika Haberleri: VakıfBank Spor Kulübü çalışanları kaza yaptı - BURSA
Son Dakika Güncel VakıfBank Spor Kulübü çalışanları kaza yaptı - BURSA

VakıfBank Spor Kulübü çalışanları kaza yaptı - BURSA

24 dakika önce

VakıfBank Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü çalışanı 3 kişi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.

VakıfBank Spor Kulübü çalışanları kaza yaptı - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:33 Kaynak: AA
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