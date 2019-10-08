Son Dakika Haberleri: Vakıfbank spor kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - yeniden
Son Dakika Güncel Vakıfbank spor kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - yeniden

Vakıfbank spor kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - yeniden

1 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Vakıfbank spor kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - yeniden, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada teknik ekip görevlileri Sabri Erdoğan ve Georgi Vasilev Bivolarski ile voleybol okulu koordinatörü Üzeyir Özdurak yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Gemlik ilçesi İstanbul- İzmir yolunda meydana geldi. Spor Toto Şampiyonlar Kupası için İstanbul'dan İzmir'e giden VakıfBank Spor Kulübü personelinin içinde olduğu 34 LM 1388 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobili kullanan ve kulübün teknik ekibinde görev yapan Sabri Erdoğan ile aynı ekipten Georgi Vasilev Bivolarski ve voleybol okulu koordinatörü Üzeyir Özdurak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Öte yandan VakıfBank Spor Kulübü'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği belirtilerek, "Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" denildi.

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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