Son dakika haberleri! VakıfBank ligde 30 maçtır kazanıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 13'te 13 yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı.Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne fırtına gibi başladı. Sultanlar Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı. 2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 24'ünü 3-0'lık skorla aldı. Sarı-siyahlılar, 30 maçlık galibiyet serisinde toplamda 3.473 sayı üretti. 2020-2021 sezonunda VakıfBank dışında ligde namağlup takım bulunmuyor. 375 gündür yenilmeyen VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.İşte VakıfBank'ın 30 maçlık galibiyet serisi: VakıfBank- Beylikdüzü : 3-0Nilüfer Bld-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Karayolları: 3-0Beşiktaş-VakıfBank: 0-3VakıfBank- Galatasaray: 3-1Eczacıbaşı-VakıfBank: 0-3 Aydın BŞB-VakıfBank: 1-3VakıfBank- PTT: 3-0THY-VakıfBank: 0-3VakıfBank- Yeşilyurt: 3-0VakıfBank- Fenerbahçe: 3-1Beylikdüzü-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Nilüfer Bld: 3-1Karayolları-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Beşiktaş: 3-0Galatasaray-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Eczacıbaşı: 3-0Karayolları-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Aydın BŞB: 3-0THY-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Galatasaray: 3-0Beylikdüzü-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0Beşiktaş-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Kuzeyboru: 3-1VakıfBank-Fenerbahçe: 3-0Eczacıbaşı-VakıfBank: 2-3VakıfBank-Nilüfer Bld: 3-0PTT-VakıfBank: 0-3VakıfBank-Çan Gençlik Kale: 3-0
- Kaynak: DHA
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