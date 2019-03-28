Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde Yarı Finalde

Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde Yarı Finalde

47 dakika önce

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci karşılaşmada da 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde Yarı Finalde, System.String[]
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci karşılaşmada da 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde THY - Fenerbahçe galibiyle mücadele edecek. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ikinci maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar böylece yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar yarı final serisinde Türk Hava Yolları - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül Vakıfbank: Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 13, Milena 7, Lonneke 13, Kelsey 12, Gizem (L), Tuğba 2, Buket 1, Derya 1 Nilüfer Bld: Buse 2, Lazic 4, Özgen, Bytsenko 9, Bailey 5, Selin 4, Aylin (L), Elif 5, Seda, Aslı 2, Hande Setler: 25-21, 25-17, 25-12 Süre: 73 dakika (24', 26', 23')

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

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