Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nde Yarı Finalde
1 saat önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci karşılaşmada da 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.
VakıfBank Spor Sarayı'ndaki maçı 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, yarı final serisinde THY- Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci maçta da 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki serinin ikinci karşılaşmasına hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 geride girdiği ilk seti 25-21 almayı başardı.
Teknik molasına 12-8 önde girdiği ikinci seti de 25-17 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-12, maçı da 3-0 kazanarak, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. VakıfBank, Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisinde Türk Hava Yolları-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:55 Kaynak: Bültenler
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