VakıfBank'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

VakıfBank Spor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.