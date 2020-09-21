VakıfBank'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

VakıfBank Spor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Kadın Voleybol Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen rutin Kovid-19 testlerinde bir sporcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli izolasyon tedbirleri alınmış ve tedavi sürecine başlanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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