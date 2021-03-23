VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak - Son Dakika

VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak

23.03.2021 10:55
VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak, System.String[]

Guidetti: Finale gitmek istiyoruzMelis Gürkaynak: Tek hedefimiz 1 Mayıs'ta final oynamak - Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın TSİ 20.

Guidetti: Finale gitmek istiyoruz

Melis Gürkaynak: Tek hedefimiz 1 Mayıs'ta final oynamak

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Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak. Sarı siyahlı ekip, bu maçı kazanarak toplamda 9'uncu kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi hedefliyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez namağlup kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Busto Arsizio ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, yarın TSİ 20.00'de e-work Arena'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı siyahlı ekip, Busto Arsizio engelini geçmesi halinde toplamda 9'uncu kez Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale yükselmiş olacak.VakıfBank, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Busto Arsizio karşısında ikinci maçta istediği skoru elde ederek, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de yer almak istiyor.GUİDETTİ: FİNALE GİTMEK İSTİYORUZVakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maç için çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Süper Final'e gitmek için her iki takımın da bu maçı kazanması gerekiyor. Gerçek bir maç oynamak istiyoruz, harika bir takıma karşı harika bir maç oynamak istiyoruz. Verona'da olmayı hak etmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi voleybol oynayan bir takımı yenmek zorundayız. Bu meydan okuma için çok heyecanlıyız, kendimize inanıyoruz, gücümüze inanıyoruz. Dörtlü Finalleri oynamayı hep sevdik ve şimdi bu uygulama olmasa da tam olarak orada mücadele ediyor gibiyiz. Kupa için bir yarı final ve bir de final maçı kaldı. Şu an odak noktamız sadece bu maç elbette. Geçtiğimiz yıl da pandemi nedeniyle hikayemiz yarı finalde yarım kalmıştı.  Bu sezon finale gitmeyi her şeyden çok istiyoruz" dedi.MELİS GÜRKAYNAK: TEK HEDEFİMİZ 1 MAYIS'TA FİNAL OYNAMAKVakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ise şunları söyledi: " İstanbul'da oynadığımız maçta yaptığımız hataların bu hafta boyunca çok üzerinde durup, düzeltmeye yönelik çok çalışma yaptık. Sezon başından beri hedefimiz olan CEV Şampiyonlar Ligi kupası için İtalya'dan galibiyetle dönmemiz şart. Bunun bilincindeyiz. Mücadele seviyesi çok yüksek bir maça gittiğimizin farkındayız. Şu an tek hedefimiz Busto Arsizio'dan galibiyetle dönerek 1 Mayıs'ta final oynamak."


VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak
VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak
VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak

Şampiyonlar Ligi, voleybol, İtalyan, 1 Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak - Son Dakika Spor


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