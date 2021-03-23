VakıfBank'ta hedef Süper Final'e kalmak

Guidetti: Finale gitmek istiyoruz

Melis Gürkaynak: Tek hedefimiz 1 Mayıs'ta final oynamak

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Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yarın TSİ 20.00'de deplasmanda İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya konuk olacak. Sarı siyahlı ekip, bu maçı kazanarak toplamda 9'uncu kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi hedefliyor.