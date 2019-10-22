Son Dakika Haberleri: VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi
Son Dakika Spor VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi

VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi

48 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Kübra Akman, ameliyat edildi.

VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Kübra Akman, ameliyat edildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kübra Akman, bugün başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. VakıfBank ailesi olarak Kübra'ya geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2019 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikincilik yaşayan 25 yaşındaki orta oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk 3 haftasında forma giyememişti.

Kübra Akman, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:50 Kaynak: AA
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