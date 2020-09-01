VakıfBank'tan 166 bin kişilik sanal voleybol maçı!

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı kulübün Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunun (VolleyInsta) fark oluşturduğu belirtildi.

Tamamen Instagram'ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta 166 bin oy kullanıldığı, takımların kadrolarını takipçilerin belirlediği ve destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdıkları bildirildi.

#VolleyInsta: 166 bin kişilik sanal voleybol maçı ???

VolleyInsta: a virtual volleyball game with 166K players ??#ForMore #VolleyBall #VoleyBol @CEVolleyball @FIVBVolleyball

— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) August 31, 2020

Takipçilerin takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için rekabet ettiği ancak mücadelenin berabere bittiği duyuruldu.