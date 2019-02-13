VakıfBank'tan 4 milyar 154,3 milyon TL net kâr

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik." dedi.

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