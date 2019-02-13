Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan 4 milyar 154,3 milyon TL net kâr

VakıfBank'tan 4 milyar 154,3 milyon TL net kâr

3 saat önce

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik." dedi.

VakıfBank'tan 4 milyar 154,3 milyon TL net kâr, System.String[]
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:35 

Ekonomi, Ekonomi
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