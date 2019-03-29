Son Dakika Haberleri: VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık ihraç

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık ihraç

37 dakika önce

VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık ihraç, System.String[]
VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde uluslararası yatırımcı ilgi gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:32 

Ekonomi
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