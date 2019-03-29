VakıfBank’tan 600 milyon dolarlık ihraç
37 dakika önce
VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde uluslararası yatırımcı ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:32
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