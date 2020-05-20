VakıfBank'tan

VakıfBank, başlattığı Bayram Kredisi kampanyası kapsamında, tüm bireysel segmentli müşterilerine 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunacak.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, geleneksel Bayram Kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen banka, kredi için aylık yüzde 0,98 faiz oranı uygulayacak ve VakıfBank müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek.

Banka müşterileri SMS ile de krediye başvurabilecek. Bu kanaldan başvurularda, "KREDI" "TCKN" "AYLIK GELİR" bilgileri aralarında birer boşluk bırakarak 5724'e SMS gönderilmesi yeterli olacak. 3 bin liradan başlayacak kredi tutarı 125 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeler yer alan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, her zaman olduğu gibi bu kampanya ile öncelikle ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çelebi, "Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Ramazan Bayramı'na özel hazırlanan kredi paketinin üst limiti 125 bin TL olup, aylık yüzde 0,98 gibi piyasa koşullarına göre uygun bir faiz oranı uygulanacak." ifadelerini kullandı.