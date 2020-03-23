VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi - Son Dakika Ekonomi

VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi

7 saat önce

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda, dokuz maddelik destek paketini devreye aldı.

VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi, System.String[]

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda, dokuz maddelik destek paketini devreye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz.VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler şöyle:

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

Açıklamaya göre, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.


Türkiye Bankalar Birliği, Vakıflar Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:33 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:37:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]