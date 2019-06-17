Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'
Son Dakika Ekonomi Haber

VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'

35 dakika önce

VakıfBank, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi', System.String[]
VakıfBank, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'dan Irak'a 1 milyar dolarlık kredi desteği Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu MAK anketi açıklandı! Ortak yayın sonrasında Yıldırım mı yoksa İmamoğlu mu önde?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]