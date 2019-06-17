VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'
35 dakika önce
VakıfBank, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
VakıfBank, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:58
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