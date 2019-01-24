Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan Fransa'da 25. Zafer

VakıfBank'tan Fransa'da 25. Zafer

1 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Beziers VB'yi deplasmanda 24-26, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank'tan Fransa'da 25. Zafer, System.String[]

25 maça çıkardı. VakıfBank, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'le 6 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yi deplasmanda 24-26, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 3'te 3 yaparak gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Pierre de Coubertin Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini 26-24 almayı başardı. İkinci sette savunmadaki etkinliği arttıran VakıfBank, altı blok sayısıyla oynadığı seti 25-19 alarak, maçta durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette de Fransız rakibine geri dönüş şansı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 14-25, maçı da 3-0 alarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 25 maça çıkardı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın ABD'li oyuncusu Kelsey Robinson aldı. VakıfBank, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'le 6 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:20 Kaynak: Bültenler

voleybol, Güncel
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