Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'tan gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu
Son Dakika Ekonomi Haber

Vakıfbank'tan gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu

28 dakika önce

VakıfBank, Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesi kapsamında, teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını ve düzenlemesini sağlamaya başladı.

Vakıfbank'tan gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu, System.String[]

VakıfBank, Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesi kapsamında, teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını ve düzenlemesini sağlamaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, "Çağdaş bankacılık uygulamalarımızla sektörümüzde dijitalleşmeye öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi de bu uygulamanın kamu ayağında deneyimlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz." dedi ve ekledi:

"ETMP kapsamında teminat mektubu düzenlenmesi, vadelerin güncellenmesi, teminat mektubunun tazmini, iadesi veya ibrası işlemleri online olarak yapılabiliyor. Böylece fiziki teslim, iade süreçleri ortadan kalkıyor ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir."

- İstanbul

Çelebi, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zülfü Livaneli'den Ali Babacan iddialarına yanıt: Siyasi oluşum içinde yer almayacağım
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Obalı: BES'e 18 yaş altı kesim dahil edilmeli İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank'tan gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]