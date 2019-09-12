Vakıfbank'tan gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu

VakıfBank, Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesi kapsamında, teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını ve düzenlemesini sağlamaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, "Çağdaş bankacılık uygulamalarımızla sektörümüzde dijitalleşmeye öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi de bu uygulamanın kamu ayağında deneyimlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz." dedi ve ekledi:

"ETMP kapsamında teminat mektubu düzenlenmesi, vadelerin güncellenmesi, teminat mektubunun tazmini, iadesi veya ibrası işlemleri online olarak yapılabiliyor. Böylece fiziki teslim, iade süreçleri ortadan kalkıyor ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir."

- İstanbul