VakıfBank'tan iki ile 8 milyar TL destek
1 saat önce
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: , "Bursa ve Balıkesir illerimize krediler aracılığıyla verdiğimiz destek 8 milyar TL'yi aşmıştır" dedi.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: , "Bursa ve Balıkesir illerimize krediler aracılığıyla verdiğimiz destek 8 milyar TL'yi aşmıştır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:26
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