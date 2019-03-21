Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan iki ile 8 milyar TL destek

VakıfBank'tan iki ile 8 milyar TL destek

1 saat önce

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: , "Bursa ve Balıkesir illerimize krediler aracılığıyla verdiğimiz destek 8 milyar TL'yi aşmıştır" dedi.

VakıfBank'tan iki ile 8 milyar TL destek, System.String[]
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: , "Bursa ve Balıkesir illerimize krediler aracılığıyla verdiğimiz destek 8 milyar TL'yi aşmıştır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:26 

Balıkesir, Bursa, Ekonomi
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