VakıfBank'tan ilk çeyrekte 750 milyon TL net kar - Son Dakika

VakıfBank, bu yılın ilk çeyreğinde 750 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank, ilk çeyreğe ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, bankanın ilk çeyrekte aktif büyüklüğü 721 milyar TL'ye ulaşırken, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artarak 564 milyar TL'yi aştı.

İlk 3 ayda elde ettiği 1 milyar TL brüt karından 252 milyon TL vergi karşılığı ayıran VakıfBank, 750 milyon TL net kar elde etti. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği brüt karından ilave 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank, toplam serbest karşılıklarını 1 milyar 472 milyon TL'ye yükseltti.

"Her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Her zaman olduğu gibi ilk çeyrekte de bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, diğer yandan hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla teknolojik altyapı yatırımlarımıza devam ettik. Bu dönemde nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 564 milyar TL'yi aştı. Geçen yıl, pandeminin finansal piyasalara tüm etkilerine rağmen hemen her alanda pazar payımızı artırarak Türkiye'nin aktif büyüklükte en büyük 2 bankasından biri konumuna ulaştık. Bu yılın ilk çeyreği sonunda da bu alanda yüzde 3,1 artışla 721 milyar TL'ye ulaşan toplam aktif büyüklüğümüz ile her zaman ülkemizin yanında olmayı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

"Pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz"

İstihdamı destekleyen, yerli ve milli üretime katkı sağlayan imalatçı ve ihracatçılar başta olmak üzere tüm VakıfBank müşterilerine en üst seviyede hizmet verme hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Toplam nakdi kredilerimiz yılın ilk 3 ayında sektör ortalamasının üzerinde bir oran olan yüzde 6,2 artışla 448 milyar TL'yi aştı. Bir önceki yılın aynı dönemine bakıldığında pazar paylarımızda ciddi bir artış görüyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,8 olan nakdi krediler pazar payımız yüzde 11,9 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9,5 seviyesinden yüzde11 seviyesinin üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomik istikrara katkı sağlama sorumluluğumuzun bilinciyle ülke ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"Uluslararası kaynak temini alanında yıla yine başarılı bir giriş yaptık"

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın ana fonlama kalemi olan toplam mevduatın, yılın ilk 3 ayında yüzde 3,9 artışla 430 milyar TL'yi aştığını belirterek, toplam mevduatlardaki pazar payının ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,6 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini aktardı.

Mevduat tarafındaki önceliklerini, VakıfBank'ın her alanda verdiği güçlü finansal hizmetin bir yansıması olarak, "tabana yaygın mevduatı artıracak ürünlerle daha çok müşteriye ulaşmak" olarak tanımlayan Üstünsalih, mevduat dışı fonlama tarafına ilişkin çalışmalar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası kaynakları ülkemize kazandırma anlamında da yıla başarılı bir giriş yaptık. Mart ayında yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolar ile Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza atarak bu alanda yeni bir rekorun sahibi olduk. Nisan ayının sonunda ise yüzde 105 yenileme oranıyla toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ederek banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdik. Tüm bu işlemler, VakıfBank'ın ve Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini bir kez daha teyit etmiş oldu."

"Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ilk banka olduk"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikleri olduğunu vurgulayarak, çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarını her geçen gün daha da yükselttiklerini kaydetti.

Üstünsalih, son olarak, uluslararası standartlarda yönetilen markalar için kritik önem taşıyan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak Alman denetim firması TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladıklarını, böylece Türkiye'de Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ilk banka olma başarısını elde ettiklerini bildirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedefleri doğrultusunda, 2020 yılında tekrar sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek çevreci yaklaşımlarını sürdürdüklerini ve 2 yıl üst üste "karbon negatif" kuruluş olduklarını aktaran Üstünsalih, "Bu alandaki çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak bu yıl yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payımızı yüzde 50'nin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışımızla bu alandaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.