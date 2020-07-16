VakıfBank'tan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

VakıfBank'tan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz" açıklaması Açıklaması

VakıfBank'tan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarının alacaklı bir firma tarafından haczedilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve...

VakıfBank'tan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarının alacaklı bir firma tarafından haczedilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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VakıfBank tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarının alacaklı bir firma tarafından haczedilmesi sonrasında banka ve yöneticileri hakkında yapılan açıklamalar ve bu konuda bazı basın kuruluşlarında çıkan haberlerle ilişkin yazılı değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, ilgili mevzuat gereğince, bir malın/paranın haczedilemez olup olmadığına karar vermenin icra dairelerinin görev ve yetkisinde olduğu ifade edildi.

İcra daireleri tarafından borçlu belediyelerle ilgili olarak üçüncü kişi konumunda bulunan bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde bankalar tarafından yapılacak işlemin, borçlu belediyenin banka nezdindeki hesaplarında bulunan paralardan borca yetecek kadarını haczetmek ve icra dairesince talep edildiğinde hacizli paraları icra dosyasına göndermekten ibaret olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üçüncü kişi konumundaki bankaların, icra daireleri tarafından alınan haciz ve hacizli paranın gönderilmesi kararlarını uygulamamak gibi bir yetki ve inisiyatifleri bulunmamaktadır. Haczine karar verilen hesaplara ilişkin haczedilmezlik iddiaları için borçlu belediye tarafından ilgili icra dairesine ve görevli mahkemelere müracaat edilmesi gerekir. Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank'tan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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