Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması
Son Dakika Spor VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması

VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması

27 dakika önce

VakıfBank Spor Kulübü, Bursa'nın Gemlik ilçesi yakınlarında kaza geçiren teknik ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması, System.String[]

VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Bursa'nın Gemlik ilçesi yakınlarında kaza geçiren teknik ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.


VakıfBank'ın teknik ekibinden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörü Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç sabah saatlerinde Gemlik yakınlarında kaza geçirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'deki Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı için bu sabah İstanbul'dan hareket eden ve içinde teknik ekibimizden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörümüz Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç, Gemlik yakınlarında kaza geçirmiştir. Kazada yaralanan Erdoğan, Bivolarski ve Özdurak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Yaralıların sağlık durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Gemlik, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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