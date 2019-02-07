Son Dakika Haberleri: VakıfBank’tan KOBİ’lere 1 milyar TL’lik yeni kaynak

VakıfBank’tan KOBİ’lere 1 milyar TL’lik yeni kaynak

1 saat önce

VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt dışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu.

VakıfBank’tan KOBİ’lere 1 milyar TL’lik yeni kaynak, System.String[]
VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt dışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:40 

Ekonomi
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