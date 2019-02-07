VakıfBank’tan KOBİ’lere 1 milyar TL’lik yeni kaynak
1 saat önce
VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt dışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu.
VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt dışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:40
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VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek
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