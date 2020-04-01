VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL destek

VakıfBank, dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, insanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu belirtti.

Üstünsalih, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen salgınla mücadelede başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bankamız köklerindeki kültür de bize darda kalana el uzatmayı öğütlüyor. VakıfBank Ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de 'Biz bize yeteriz' diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde bankacılık faaliyetleriyle de Türkiye'nin yanındaki güç olduklarını belirten Üstünsalih, seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini kaydetti.

Salgının ekonomideki sınırlı etkilerini bertaraf etmek için üstlendikleri sorumlulukları yerine getirdiklerine dikkati çeken Üstünsalih, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörü olarak büyük bir mücadele veriyoruz. İstihdamın korunması, halkımızın dara düşmemesi için her gün yeni bir paketle milli ekonomiye güç veriyoruz. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Dayanışma Kampanyasına herkesi gücü oranında katkıda bulunmaya davet eden Abdi Serdar Üstünsalih, şunları ifade etti:

"Bu zor günleri atlattığımızda hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bugün üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu vesileyle başta doktorlarımız ve sağlık sektörü çalışanlarımız olmak üzere, salgınla mücadele eden, hayatın devamını sağlayan finans sektörüne, emniyet güçlerimize, basın mensuplarımıza, gıda sektörü çalışanlarına, memurlarımıza, işçilerimize, esnafımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum."