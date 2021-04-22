VakıfBank'tan sosyal yardım ödemelerine özel Ön Ödemeli Kart

VakıfBank'ın hizmete sunduğu Kurumsal Ön Ödemeli Kart ile kurumlar, kartı olmayan ihtiyaç sahiplerine de anında kart vererek para yüklemesi yapabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir kurumsal ön ödemeli kart çözümlerine aracılık eden VakıfBank, müşterilerine kesintisiz hizmet verme misyonuyla çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 100'ü aşkın kurum ve kuruluşla iş birliğini sürdüren VakıfBank, bugüne kadar 2 milyonu aşkın kart sahibine, kurumların sosyal yardım ve eğitim bursu gibi ödemelerinde hızlı ve güvenli şekilde aracılık ederek liderliğini sürdürdü.

Kurumlar, sosyal yardım ödemelerinde VakıfBank'ın sağladığı esnek Ön Ödemeli Kart ile kart sahiplerinin ihtiyaçlarına göre farklı ürünler tasarlayıp ATM'lerde nakit çekim ve POS'larda alışveriş yapılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca, ön ödemeli kart kullanıcıları, VakıfBank Mobil üzerinden kartlarıyla ilgili işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

"İhtiyaçlarını sürekli analiz ediyor, süreçlerimizi iyileştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kurumsal ön ödemeli kartlar konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeleri ile sosyal yardım, eğitim bursu ve hediye kartı hizmeti veren kurum ve kuruluşların beklentilerini en etkili şekilde karşılamak için çalıştıklarını aktardı.

Bu kapsamda ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek süreçleri iyileştirdiklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"VakıfBank Kurum Kart web portalını da bu analizler sonucunda geliştirdik. Portal sayesinde kurum ve kuruluşlar, ihtiyaçlarını şubeye gitmeden diledikleri yerden diledikleri zaman giderebiliyor. Ayrıca, kendi mevcut altyapısını kullanmak isteyen kurumlar için Ön Ödemeli Kart API'lerini isteyen kurumlarımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayı ile birlikte kurumların sosyal yardım faaliyetleri hız kazanıyor. Bu süreçte işlerini kolaylaştıracak çözümlere ihtiyaç duyan tüm kurumlara destek olmaya hazırız."

Kurumlar tüm ihtiyaçlarını Kurum Kart Web sitesinden yapabilecek

Verilen bilgiye göre, VakıfBank Kurum Kart web portalı ve yeni Kurumsal Ön Ödemeli Kart çözümleri sayesinde kurumlar, kendilerine verilmiş anonim ön ödemeli kartları ihtiyaç sahipleri ile anında eşleştirebiliyor.

Aynı zamanda kart oluşturma, kayıp kart, çalıntı kart, kart iptali, kart yenileme ve bakiye yükleme işlemlerini kesintisiz ve zamandan bağımsız olarak yapabiliyor.

Kurumların tüm ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen raporlar da portal üzerinden sağlanıyor. Söz konusu hizmetler için kurumların ya da kart sahiplerinin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.