VakıfBank'tan TLREF'e endeksli tahvil ihracı
1 saat önce
VakıfBank tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirildi.
VakıfBank tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:55
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