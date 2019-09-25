Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan TLREF'e endeksli tahvil ihracı
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VakıfBank'tan TLREF'e endeksli tahvil ihracı

1 saat önce

VakıfBank tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirildi.

VakıfBank'tan TLREF'e endeksli tahvil ihracı , System.String[]

VakıfBank tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:55 
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