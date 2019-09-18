VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi
11 dakika önce
VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.
VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:40
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