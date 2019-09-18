VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi

VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

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Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

Sunucu Seda Akgül'den ilginç itiraf: Bir iş adamı benimle görüntülenmek için 150 bin TL teklif etti