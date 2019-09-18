Son Dakika Haberleri: VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi
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VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi

11 dakika önce

VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

VakıfBank'tan TLREF'e endeksli ticari kredi, System.String[]

VakıfBank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak geliştirdiği ticari kredi ürünü ile ticari işletmelere piyasa koşullarına uygun olarak borçlanma imkanı sunuyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:40 
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