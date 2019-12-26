VakıfBank Tarım Sohbetleri, 2 bin 500 üreticiyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VakıfBank Tarım Sohbetleri, 2 bin 500 üreticiyle buluştu - Son Dakika Ekonomi

VakıfBank Tarım Sohbetleri, 2 bin 500 üreticiyle buluştu

6 saat önce

VakıfBank Tarım Sohbetleri, 2 bin 500 üreticiyle buluştu.

VakıfBank Tarım Sohbetleri, 2 bin 500 üreticiyle buluştu, System.String[]

VakıfBank Tarım Sohbetleri, 2 bin 500 üreticiyle buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, Çiftçi Akademisi çatısı altında Tarım Sohbetleri düzenleyerek başta çiftçiler olmak üzere tarımın tüm paydaşlarıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi.

VakıfBank Tarım Sohbetleri, temmuz ayında Konya'nın Çumra ilçesinde başladı ve son toplantısı Burdur'da düzenlendi.

Çumra, Karacabey, Yenişehir, Tokat, Merzifon, Çarşamba, İzmir, Alaşehir, Ödemiş, Çine, Denizli, Tekirdağ, Malkara, Uzunköprü, Şanlıurfa, Silifke, Ceyhan, Adana ve Burdur'da gerçekleştirilen VakıfBank Tarım Sohbetleri'nde, tarımda yenilikçi teknolojiler ve finansal okuryazarlık konularında yetkililer tarafından bilgilendirmeler yapıldı.


Etkinliklerde, uzmanlarca dijital tarımdan gen teknolojisine kadar dünya genelinde kullanılan modern tarım yöntemleri anlatıldı. Ayrıca, çiftçilere kredi kullanırken dikkate etmeleri gereken konularda da bilgiler verildi.

Faizsiz tarımsal girdi alım imkanı sağlayan VakıfBank TarımKart, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, lisanslı depoculuk, TARSİM, TMO Kart gibi ürünlerin özellikleri ve faydaları anlatıldı.

İki farklı konseptte düzenlenen etkinliklerin bir kısmında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, konuşmacı olarak yer aldı.

VakıfBank Çiftçi Akademisi tarafından 7 ilde düzenlenen bu etkinliklere kaymakamlık, belediye, oda, borsa temsilcilerinin yanı sıra tarımsal girdi satıcıları ile büyük ölçekli çiftçiler katıldı.

"Tarımda Dijitalleşme: Türkiye Tarımı için Fırsatlar" konulu sunum ile üreticilere küresel finans piyasalarındaki gelişmeler ve Türkiye ekonomisine etkileri, dünya tarımındaki gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri, tarımda teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu çözümler, sürdürülebilir tarımsal üretim, çevresel riskler ve çiftçilerin alabileceği önlemler konusunda bilgi verildi.


"Tarımsal üretimin artması için çiftçilere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, VakıfBank'ın kaliteli hizmet anlayışı, uygun faiz oranları ve avantajlı kredi seçenekleri ile sadece iyi günde değil, zor zamanlarında da çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tarımsal üretimin artması, tarımın verimli ve modern yöntemlerle yapılması için çiftçilerimize uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. İhtiyaçlara yönelik tasarladığımız kredi ve kart ürünlerimizle tarımsal üretimi destekleyerek müşteri sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu alandaki desteğimizi bir başka boyuta taşıyan Tarım Sohbetlerimiz ile bu yıl binlerce üreticimize ulaştık. İnanıyorum ki bu sohbetlere katılan çiftçilerimiz, burada edindikleri bilgileri hayata geçirerek üretimde verimlilik sağlayacak. Bu ve benzer fark yaratan etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürerek çiftçilerimizin ve tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmayı sürdüreceğiz."

Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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