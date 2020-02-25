VakıfBank, TNB uygulamasına dahil oldu
16 dakika önce
VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve Türkiye Noterler Birliği tarafından uygulamaya konulan projeye dahil oldu.
VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve Türkiye Noterler Birliği tarafından uygulamaya konulan projeye dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:36
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