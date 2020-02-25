VakıfBank, TNB uygulamasına dahil oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VakıfBank, TNB uygulamasına dahil oldu - Son Dakika Ekonomi

VakıfBank, TNB uygulamasına dahil oldu

16 dakika önce

VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve Türkiye Noterler Birliği tarafından uygulamaya konulan projeye dahil oldu.

VakıfBank, TNB uygulamasına dahil oldu, System.String[]

VakıfBank, ikinci el araç alım-satımında tescil ve ödeme sürecinde yaşanabilecek endişeleri ortadan kaldıran ve Türkiye Noterler Birliği tarafından uygulamaya konulan projeye dahil oldu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:36 
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