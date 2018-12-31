Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Türkiye Blockhain Platformu'na Katıldı

Vakıfbank Türkiye Blockhain Platformu'na Katıldı

1 saat önce

– VakıfBank dijital değişim ve dönüşüm süreci kapsamında, Türkiye'de "sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturulması ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi" amacıyla oluşturulan Blockchain Türkiye Platformu'na üye oldu.

Vakıfbank Türkiye Blockhain Platformu'na Katıldı, System.String[]
– VakıfBank dijital değişim ve dönüşüm süreci kapsamında, Türkiye'de "sürdürülebilir blockchain ekosistemi oluşturulması ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi" amacıyla oluşturulan Blockchain Türkiye Platformu'na üye oldu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, yararlarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla kurulan Blockchain Türkiye Platformu'nun üyelerinden biri olduğu belirtildi.

Vakıfbank'ın müşterilerine çağdaş bankacılık yöntemleriyle gelişimci ürün, hizmet ve çözümler üretmek üzere platforma katıldığını söyleyen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"VakıfBank olarak bankacılık sektöründe dünyadaki değişimi ve dönüşümü herkesten önce fark edebilen bankalardan biriyiz. İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm sürecinde başrol 'dijitalleşme'ye ait.

Günümüzün rekabetçi koşullarında müşterilerimiz için hızlı ve doğru adımlar atmamızı sağlayan ve VakıfBank'ı tüm paydaşlarıyla dönüşüme hazırlayan Türkiye bankacılık sektörünün en büyük IT dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdik. Şimdi de müşterimizin 'yanındaki güç' olma sorumluluğumuzla blockchain gibi yeni teknolojik çözümleri müşterimizle buluşturmak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede Blockchain Türkiye Platformu üyeliğimiz önemli bir adım olmuştur. Farklı bilgi ve deneyimlere sahip şirketlerin bir araya geldiği bu platformda yeni bakış açılarıyla fark yaratacak çözümler geliştireceğimize inanıyorum." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:32 Kaynak: DHA

Ekonomi
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