Son Dakika Haberleri: VakıfBank Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi
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VakıfBank Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi

15 dakika önce

VakıfBank tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirildi.

VakıfBank Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi, System.String[]

VakıfBank tarafından, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 725 milyon TL'lik katkı sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank tarafından, eylül ayında gerçekleştirilen TLREF endeksli bono ihraçlarının ardından bu defa da TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatmak ve kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Türk bankaları arasında bir ilke imza atarak "TLREF endeksli katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracı" yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin başarılı bir şekilde tamamlandığına dikkati çekerek, "725 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip ihracın faiz oranı referans getiri +150 baz puan olarak belirlendi. Türkiye sermaye piyasalarında bir ilk olan ihraç, sadece sermaye rasyolarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bilançomuzdaki vade uyumunu artırıcı yönde etki sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yenilikçi bankası olarak TLREF'in yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz"

Üstünsalih, VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Yatırım'ın ihraca aracılık ettiğine işaret ederek, satışın yalnızca yurt içindeki yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştiğini aktardı.

Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Eylül ayında farklı yapı ve vadelerde gerçekleştirdiğimiz TLREF endeksli ihraçlarla referans faiz oranının sermaye piyasalarındaki kullanım alanını genişlettik. Ayrıca Bankamız fonlama yapısındaki çeşitliliğe de katkıda bulunduk. 10 yıl vadeli, 5. yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, 3 ayda bir kupon ödemeli bu işlem ile yatırım için uzun vadeli yüksek nitelikli TL cinsinden varlık arayan kurumsal yatırımcılara iyi bir alternatif oluşturduk. Yanı sıra sermaye piyasalarımızın derinleşmesi yönünde önemli bir adım daha atmış olduk. Önümüzdeki günlerde, TLREF endeksli ürünlerin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere çeşitli yapılar altında mevduat dışı uzun vadeli kaynak alternatifleri üzerine yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yenilikçi bankası olarak TLREF'in yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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