VakıfBank, Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda

Sarı-siyahlılar, turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor, Schweriner (Almanya) ve Olympiakos'la (Yunanistan) karşılaşacak. VakıfBank, turnuvanın ilk maçında yarın saat 16:00'da Almanya ekibi Schweriner'le karşı karşıya gelecek.

2019-2020 sezonu hazırlıklarına devam eden son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 27-29 Eylül tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda mücadele edecek. Sarı-siyahlılar, Kuşadası Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Schweriner (Almanya) ve Olympiakos'la (Yunanistan) karşılaşacak.

Turnuvanın ilk gününde (yarın) Almanya ekibi Schweriner'le saat 16:00'da karşılaşacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da Aydın Büyükşehir Belediyespor'la oynayacak. Sarı-siyahlılar, turnuvanın son gününde ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la saat 13:00'te karşılaşacak.