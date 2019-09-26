Son Dakika Haberleri: VakıfBank, Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda
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VakıfBank, Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda

1 saat önce

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 27-29 Eylül tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda sahne alacak.

VakıfBank, Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda, System.String[]

Sarı-siyahlılar, turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor, Schweriner (Almanya) ve Olympiakos'la (Yunanistan) karşılaşacak. VakıfBank, turnuvanın ilk maçında yarın saat 16:00'da Almanya ekibi Schweriner'le karşı karşıya gelecek.

2019-2020 sezonu hazırlıklarına devam eden son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 27-29 Eylül tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda mücadele edecek. Sarı-siyahlılar, Kuşadası Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Schweriner (Almanya) ve Olympiakos'la (Yunanistan) karşılaşacak.

Turnuvanın ilk gününde (yarın) Almanya ekibi Schweriner'le saat 16:00'da karşılaşacak olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 28 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da Aydın Büyükşehir Belediyespor'la oynayacak. Sarı-siyahlılar, turnuvanın son gününde ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la saat 13:00'te karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
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